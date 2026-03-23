Chiquis Rivera habla de su matrimonio y planes de vida en México
La cantante Chiquis Rivera compartió que desea mudarse a México, sin embargo, debido a compromisos personales, por el momento estar en el país no es lo primordial.
La hija de Jenni Rivera reveló que desea vivir en México, sin embargo, debido a la relación que tiene su pareja Emilio Sánchez con su madres es difícil poder pensar en ya mudarse al país, asimismo, dijo que en un futuro no descarta radicar aquí y que los lugares que le gustan son Valle de Bravo y Ciudad de México. Finalmente, expresó que sigue enamorada de Sánchez.