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Chiquis Rivera habla de su matrimonio y planes de vida en México

La cantante Chiquis Rivera compartió que desea mudarse a México, sin embargo, debido a compromisos personales, por el momento estar en el país no es lo primordial.

La hija de Jenni Rivera reveló que desea vivir en México, sin embargo, debido a la relación que tiene su pareja Emilio Sánchez con su madres es difícil poder pensar en ya mudarse al país, asimismo, dijo que en un futuro no descarta radicar aquí y que los lugares que le gustan son Valle de Bravo y Ciudad de México. Finalmente, expresó que sigue enamorada de Sánchez.

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