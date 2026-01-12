Cibad Hernández rompe el silencio tras rumores y anuncia acciones legales
El nombre de Cibad Hernández se vio envuelto en polémica luego de versiones que lo señalan por una supuesta solicitud de dinero.
Cibad Hernández reaccionó públicamente luego de los rumores que aseguran que presuntamente le habría pedido 15 mil pesos a su pareja Alicia Villarrea. A través de una transmisión en vivo, Hernández expresó estar cansado de los señalamientos y aseguró que tomará medidas legales, anunciando que denunciará a cualquier persona que continúe difamándolo.