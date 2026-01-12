Cibad Hernández rompe el silencio tras rumores y anuncia acciones legales

Cibad Hernández reaccionó públicamente luego de los rumores que aseguran que presuntamente le habría pedido 15 mil pesos a su pareja Alicia Villarrea. A través de una transmisión en vivo, Hernández expresó estar cansado de los señalamientos y aseguró que tomará medidas legales, anunciando que denunciará a cualquier persona que continúe difamándolo.

