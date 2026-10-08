Cristian Castro se disculpa con Sofía Castro por no ser un buen padrino y la artista responde
Hace unas semanas, Cristian Castro se disculpó con Sofía Castro por no ser el padrino que ella merece, pero ¿qué opina la artista al respecto? Esto dice.
En uno de sus conciertos recientes, Cristian Castro tomó el micrófono para dedicar una emotiva canción a su prima, Sofía Castro, además de pedirle disculpas públicas por no ser el padrino que ella merece, pero ¿a qué se refería exactamente el intérprete y qué opina la artista al respecto? Esto nos cuenta.