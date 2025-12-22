inklusion logo Sitio accesible
"¡El escenario se vuelve mágico!”, Daniel Bisogno es recordado por el elenco del Tenorio Cómico

El elenco del Tenorio Cómico recordó cómo Daniel Bisogno compartía estas fechas junto a sus compañeros en el teatro, aún cuando la enfermedad ya lo aquejaba. ¿Han sentido su presencia en el teatro? Así contestó parte del elenco de la puesta en escena.

