"¡El escenario se vuelve mágico!”, Daniel Bisogno es recordado por el elenco del Tenorio Cómico
El elenco del Tenorio Cómico recordó cómo Daniel Bisogno compartía estas fechas junto a sus compañeros en el teatro, aún cuando la enfermedad ya lo aquejaba. ¿Han sentido su presencia en el teatro? Así contestó parte del elenco de la puesta en escena.