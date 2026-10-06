“Gracias por darme esta vida”; Efigenia Ramos confiesa que está delicada de salud

Efigenia Ramos, ex-asistente personal de Silvia Pinal, revela que se encuentra delicada de salud, por lo que pronto pondrá su testamento y documentos en regla. La mujer también nos cuenta que llegará hasta las últimas consecuencias en su proceso legal contra Mayela Laguna, expareja de Enrique Guzmán, por haberla acusado de robar objetos preciados de la casa de la última Diva de la Época de Oro del cine mexicano.