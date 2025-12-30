Elizabeth Álvarez revela secreto familiar que ella descubrió al hacer un trámite migratorio
De manera completamente fortuita, Elizabeth Álvarez descubrió que su amor por la actuación y la cocina viene de su bisabuelo paterno.
En un encuentro con Ventaneando junto a su esposo, Jorge Salinas, Elizabeth Álvarez contó la manera fortuita en que descubrió que su bisabuelo paterno era actor como ella. De su familia también llegó su interés por la cocina, tema sobre el cual le gustaría escribir un libro algún día.