En Exclusiva: Rafaela Castro hija de Cristian Castro obtuvo excelentes notas académicas
La hija del cantante no solo celebró su cumpleaños 12, si no también fuen su escual.e reconocida por obtener las calificaciones más altas
La hija de Cristian Castro, Rafaela Castro quien se encuentra estudiando en Bogotá, Colombia, obtuvo las notas académicas más altas por lo que el cantante no dudó en mandarle un mensaje de felicitación por el logró que ha obtenido, además, de aprovechar su cumpleaños. Actualmente la menor se encuentra creciendo como modelo e influencer.