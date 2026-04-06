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En Exclusiva: Miguel Pizarro rompe el silencio y habla de la crisis que atravesó hace 22 años

Para las cámaras de Ventaneando, el actor habló del difícil momento en que atentó contra su vida, subrayando la importancia de cuidar de la salud mental.

En Exclusiva, el actor Miguel Pizarro habló después de 22 años sobre la crisis que atravesó donde atentó contra su vida, por lo que resalta cuidar de la salud mental, además, aseguró que las segundas oportunidades deben tomarse con respeto y aprendizaje ya que nadie nace sabiendo y los errores dejan más lecciones que los aciertos.

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