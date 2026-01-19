Estrella reinventa su carrera y promueve la educación financiera

Lejos de los reflectores y los escenarios, Estrella de La Academia llegó al foro para compartir un proyecto que marca una nueva etapa en su vida profesional. Se trata de una escuela en línea dedicada a la educación financiera, donde busca enseñar de manera clara y práctica qué hacer con el dinero y cómo administrarlo correctamente. La artista explicó que la base del crecimiento financiero está en vivir por debajo de los ingresos, es decir, gastar menos de lo que se gana, una regla simple pero fundamental para construir estabilidad a largo plazo.