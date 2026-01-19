inklusion logo Sitio accesible
Eugenio Derbez defiende a Eiza González y habla de su vida familiar

El actor salió en respaldo de la actriz mexicana Eiza González tras ser nominada en lo peor del cine en Hollywood.

Eugenio Derbez salió en defensa de Eiza González luego de que la actriz mexicana fuera nominada en “lo peor del año” en el cine de Hollywood, al ser señalada como peor actriz de reparto. El comediante aseguró que Eiza es una gran actriz y destacó su talento y disciplina. Además, en el marco de los 14 años de matrimonio con Alessandra Rosaldo, reveló cuál ha sido lo más difícil que han atravesado como pareja.

