Eugenio Derbez defiende a Eiza González y habla de su vida familiar

Eugenio Derbez salió en defensa de Eiza González luego de que la actriz mexicana fuera nominada en “lo peor del año” en el cine de Hollywood, al ser señalada como peor actriz de reparto. El comediante aseguró que Eiza es una gran actriz y destacó su talento y disciplina. Además, en el marco de los 14 años de matrimonio con Alessandra Rosaldo, reveló cuál ha sido lo más difícil que han atravesado como pareja.