Exclusiva: “La salida de Pascal sí me dolió”; Adal Ramones habla sobre el domingo de Eliminación en La Granja VIP Segunda Temporada
Adal Ramones lamenta la salida de Pascal de La Granja VIP Segunda Temporada. ¡Así se vivió el domingo de Eliminación!
Pascal Nadaud se convierte en el quinto eliminado de La Granja VIP Segunda Temporada. Tras su salida del reality, el Conductor Adal Ramones lamentó su partida. En Ventaneando te compartimos los mejores momentos del Domingo de Eliminación… ¡Polémica, lágrimas y más! Dale play.