En exclusiva: Christian Nodal y Ángela Aguilar celebran juntos y adelantan un 2026 lleno de música

Christian Nodal y Ángela Aguilar hablaron en exclusiva para las cámaras de Ventaneando, donde el cantautor expresó sentirse pleno y feliz al celebrar rodeado de la gente que quiere, además de adelantar que para este 2026 prepara mucha música nueva. Por su parte, la intérprete de “La Llorona” compartió su entusiasmo por haber celebrado el cumpleaños de su esposo en Zacateca