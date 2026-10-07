“Es muy alarmante”; Rossy Miller, hija de Lucha Villa, revela la verdad sobre su estado de salud actual
En Ventaneando nos enlazamos con Rossy Miller, hija de Lucha Villa, quien nos revela la verdad sobre su estado de salud actual. Aquí los detalles.
En los últimos días han surgido diversos reportes sobre el estado de salud de Lucha Villa. Para terminar con los rumores, nos enlazamos en exclusiva con su hija, Rossy Miller, quien asegura que su madre se encuentra bien y con total salud. No obstante, aprovechó el espacio para tachar de “alarmantes” todas las fake news.