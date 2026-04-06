Fátima Bosch desmiente romance con el hijo mayor de Luis Miguel y Aracely Arámbula
Tras revelarse recientemente cómo luce el hijo mayor de “El Sol” comenzaron las especulaciones de que probablemente mantendría una relación con la reina de belleza, sin embargo, ella misma aclara estos rumores.
Recientemente la reina de belleza Fátima Bosch mantuvo una conversación con medios donde aprovechó para desmentir la supuesta relación donde se le vincula con el hijo mayor de Luis Miguel y Aracely Arámbula. De acuerdo con Bosch nunca ha convivido con él y ni lo conoce, por lo que pidió parar con el rumor por respeto a su familia.