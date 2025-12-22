Final de La Granja VIP: Adal Ramones confirma segunda temporada, Zoraida Gómez explica su ausencia y todas las impresiones de los finalistas

Todos lo granjeros se dieron cita en la Final de La Granja VIP, donde La Bea, Kim, Teo y Eleazar, quedaron como finalistas. Estas fueron sus primeras impresiones al terminar el exitoso reality, donde Alfredo Adame se coronó. Además, Adal Ramones confirmó la segunda temporada de La Granja VIP y Zoraida Gómez agradeció el apoyo para su hermano; elogió su actitud dentro de La Granja VIP.