“Nuestra relación se fracturó”; Gaby Platas rompe el silencio sobre su amistad con Adal Ramones tras la fallida gira “Enrollados”

Gaby Platas rompe el silencio sobre su amistad con Adal Ramones. La actriz reconoce que su relación con el conductor se fracturó tras la fallida gira “Enrollados” e instó al público a hacer todo lo necesario para recibir su reembolso, pues hay gente a la que aún no le regresan su dinero. “Me parece verdaderamente grave”; agregó.