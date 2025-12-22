¿Madre pasando los 50? Galilea Montijo revela sus intenciones de volver a dar a luz

A sus más de 50 años, Galilea Montijo confirmó que quiere ser madre otra vez y, aunque la carga de trabaja ha sido un obstáculo, la conductora asegura que no quita el dedo del renglón. Por otro lado, reveló que su hijo Mateo no pasará con ella las fiestas decembrinas y contó sus impresiones del concierto de Bad Bunny.