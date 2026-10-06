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¿Ha*Ash ha estado a punto de separarse, como Jesse & Joy? Ashley responde

Ashley de Ha*Ash aclara que entre ella y su hermana Hannah nunca ha habido conflictos, a propósito de la separación de Jesse & Joy.

A propósito de la separación de Jesse & Joy, Ashley de Ha*Ash aclara que entre ella y su hermana Hannah nunca ha habido un punto de quiebre que las lleve a pensar en romper con la agrupación. La cantante también nos habló sobre su reciente colaboración con Cristian Castro, titulada “Antes que te cases”.

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