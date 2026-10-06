¿Ha*Ash ha estado a punto de separarse, como Jesse & Joy? Ashley responde
Ashley de Ha*Ash aclara que entre ella y su hermana Hannah nunca ha habido conflictos, a propósito de la separación de Jesse & Joy.
A propósito de la separación de Jesse & Joy, Ashley de Ha*Ash aclara que entre ella y su hermana Hannah nunca ha habido un punto de quiebre que las lleve a pensar en romper con la agrupación. La cantante también nos habló sobre su reciente colaboración con Cristian Castro, titulada “Antes que te cases”.