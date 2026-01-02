Héctor Soberón dice que todavía lo afectan las acusaciones de Michelle Vieth por la filtración de un video íntimo. “No hay nada que yo pueda hacer”
Héctor Soberón explica cómo ha lidiado con los señalamientos de Michelle Vieth, a 20 años de que se terminó su matrimonio con la actriz.
Héctor Soberón admite que las acusaciones de haber filtrado el video íntimo que involucró a la actriz Michelle Vieth todavía son “algo que me sigue atormentando”. Incluso, asegura que sus relaciones amorosas se han visto afectadas por el tema. En numerosas ocasiones el actor ha negado haber sido responsable del acto de violencia digital.