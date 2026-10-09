Exclusiva: ¿Los integrantes de Timbiriche pueden DEMANDAR por la nueva serie biográfica de la banda? Un experto legal responde

La nueva serie biográfica de Timbiriche no deja de generar polémica debido a su falta de autorización por parte de los integrantes de la agrupación. En Ventaneando nos enlazamos en exclusiva con el abogado Guillermo Pous, especialista en propiedad intelectual, quien nos explica la situación legal de la banda y asegura que los miembros podrían demandar en cualquier momento. “Si no les pagaron las regalías, por qué habrían de pagarles ahorita”; expresa el experto. Por su lado, Edith Márquez, quien también fue parte del grupo, no dudó en externar su apoyo a sus ex-compañeros.