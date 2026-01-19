Itatí Cantoral alza la voz contra el juicio moral hacia las mujeres

Itatí Cantoral utiliza su nueva obra de teatro para exhibir el juicio moral que enfrenta la mujer en la sociedad actual. En el marco de este tema, la actriz decidió no opinar sobre el caso del cantante español Julio Iglesias, señalado por dos extrabajadoras por presunto acoso. Sin embargo, dejó clara su postura al aplaudir que las mujeres levanten la voz.