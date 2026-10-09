Exclusiva: “Su peor enemigo es su boca”; José Manuel Figueroa reacciona al nuevo proceso legal que enfrenta Imelda Garza
José Manuel Figueroa reacciona al nuevo proceso legal que enfrenta Imelda Garza, por delitos contra la salud y homicidio, por parte de Maribel Guardia.
En exclusiva para Ventaneando, José Manuel Figueroa reacciona al nuevo proceso legal que enfrenta Imelda Garza, tras haber sido denunciada por Maribel Guardia por delitos contra la salud y homicidio, luego de admitir que le suministraba medicamentos a José Julián sin prescripción médica: “Su peor enemigo es su boca (...) No hay forma de poderla auxiliar, más que con ayuda profesional (...) Le hace falta prudencia y criterio al hablar. Es una mujer que está perdida”; asegura el cantante, quien también espera que los abogados de Imelda tomen cartas en su proceso legal.