“Ninguna familia es perfecta”; Joy confirma que ya no se habla con su hermano Jesse tras anunciar su separación

Tras anunciar su separación, Jesse & Joy celebran sus últimos shows juntos. Al término de su más reciente concierto, Joy dedicó unas palabras a la prensa y reveló que apenas y tiene comunicación con su hermano. La artista aprovechó nuestro lente para desmentir la versión que circula en redes en la que se afirma que la separación se dio por una supuesta infidelidad. Por su lado, Jesse contradice a Joy y señala que siempre fue claro con sus planes como solista.