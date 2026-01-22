Julio Iglesias rompe el silencio y exhibe mensajes de sus acusadoras

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, Julio Iglesias destapó los mensajes cariñosos que, asegura, le enviaban las mujeres que hoy lo acusan de acoso sexual. El intérprete también decidió sacar a estas personas del anonimato, argumentando que se vio obligado a hacerlo luego de que la Fiscalía de España le negara la posibilidad de defenderse formalmente.

