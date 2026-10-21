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¡Kenia Os arrasó en las Fiestas de Octubre! Así se vivió su presentación

Kenia Os hace historia con una increíble presentación en las Fiestas de Octubre y las cámaras de Ventaneando estuvieron presentes. Así se vivió el show.

Kenia Os arrasó con una presentación icónica en las Fiestas de Octubre. La cantante y creadora de contenido conquistó a sus seguidores con sus éxitos, mientras que Andry Kiddos fue su único invitado especial. Las cámaras de Ventaneando estuvieron presentes y aquí te compartimos los mejores momentos del show.

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