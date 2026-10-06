"¡Me dijo que me iba a bombardear!”, Kenny revela su historia con Niurka previo a coincidir en La Granja VIP Segunda Temporada

¿Quién roncaba más? ¿Quién fue el más coqueto? ¿Quiénes tienen los mejores cuerpos? Kenny Avilés, la cuarta eliminada de La Granja VIP Segunda Temporada, nos acompañó para compartir su experiencia en el reality de conflictos 24/7. Entre otras cosas, reveló cómo se lleva con las disputas y contó cómo conoció a Niurka fuera del reality. ¿Cómo fue que se rompió el equipo? Checa todo lo que soltó de Mane, Kunno, Alazia y Bebeshita.