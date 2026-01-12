Luis Felipe Tovar vive momento incómodo durante entrevista en calles de la CDMX
El actor se vio sorprendido cuando autoridades intentaron llevar su camioneta al corralón mientras hablaba con la prensa.
El actor Luis Felipe Tovar atravesó un momento incómodo en la Ciudad de México cuando, en plena entrevista en la vía pública, autoridades capitalinas intentaron retirar su camioneta para llevarla al corralón por estacionarse en segunda fila. Además, habló de la relación entre Candela Márquez y Alejandro Sanz.