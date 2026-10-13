Lupillo Rivera derrocha amor tras cancelar su boda con Taina Pimentel: ¿Quién es su nueva novia?

El lente de Ventaneando captó a Lupillo Rivera muy acaramelado con su nueva conquista, Érika Adriana, en el Aeropuerto de la Ciudad de México. La mujer de 37 años no se sintió intimidada al saber que era el foco de atención de la prensa. Incluso, ¡le plantó tremendo beso al cantante! Aquí las imágenes.