Autenticando...
  • Cerrar Sesión
uno nuevo
logo ventaneandoprueba
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Exclusiva: Mariana Ochoa se pronuncia sobre la presunta reunión con Ari Borovoy para limar asperezas

Mariana Ochoa niega que Ari Borovoy la haya buscado para limar asperezas y volver a trabajar juntos.

Tras diversos rumores sobre una supuesta reunión entre Mariana Ochoa y Ari Borovoy para limar asperezas, la cantante rompe el silencio y asegura que tal encuentro para volver a trabajar juntos jamás ocurrió. La artista también reaccionó a la molestia de Érika Zaba por haber hecho público que estuvo grave tras dar a luz a su hijo Emiliano y confirma que ya volvió con su ex-novio, Mauricio Vaca.

Tags relacionados
Exclusivas Espectáculos

Videos