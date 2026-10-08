Exclusiva: Mariana Ochoa se pronuncia sobre la presunta reunión con Ari Borovoy para limar asperezas

Tras diversos rumores sobre una supuesta reunión entre Mariana Ochoa y Ari Borovoy para limar asperezas, la cantante rompe el silencio y asegura que tal encuentro para volver a trabajar juntos jamás ocurrió. La artista también reaccionó a la molestia de Érika Zaba por haber hecho público que estuvo grave tras dar a luz a su hijo Emiliano y confirma que ya volvió con su ex-novio, Mauricio Vaca.