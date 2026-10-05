“Fue un contratiempo”; Mariana Treviño niega haber golpeado a una vestuarista en la obra Mentiras All-Stars

Mariana Treviño rompe el silencio tras ser acusada de presuntamente haber agredido a una vestuarista durante una de las presentaciones de Mentiras All-Stars. La actriz asegura que se trata de un malentendido, derivado de un contratiempo en el escenario. Asimismo, la mexicana aprovechó nuestro lente para llenar de elogios a sus compañeras de reparto, Belinda y Danna, quienes optaron por no dar declaraciones a la prensa.