“Hay demasiados hechos que quisiera que se aclararan”; Maribel Guardia habla sobre su nueva denuncia contra Imelda Garza

El pasado miércoles, Maribel Guardia acudió a la Fiscalía de la Ciudad de México para declarar en contra de Imelda Garza Tuñón por delitos contra la salud y homicidio. La actriz aprovechó nuestro lente para expresar sus deseos de poder volver a ver a su nieto. Por su lado, el productor Antonio Escobar confirma que Imelda sólo se fue de vacaciones a Houston: “Yo sé que el niño está con la mamá”.