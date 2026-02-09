Maribel Guardia recuerda a su hijo con un fuerte mensaje: “Luchaste con una enfermedad difícil”
La actriz Maribel Guardia se pronunció en redes sociales por los dimes y diretes que se han hecho referente a la vida de su difunto hijo con la finalidad de recordarlo como fue en vida.
Después de un año de lucha legal y mediática entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón, la situación ha ido subiendo de nivel, pues han salido a la luz diversos videos, audios y mensajes que han hablado sobre los últimos días de Julián Figueroa.