Maribel Guardia se tatua el brazo en honor a su hijo Julián Figueroa

La actriz Maribel Guardia de 66 años se tatuó recientemente en el brazo el ojo de su hijo Julián Figuera, quien en pocos días cumplirá su tercer año luctuoso. Asimismo, aclaró que en el proceso legal que atraviesa no puede desistir de los procesos que enfrenta con su exnuera Imelda Garza Tuñón e indicó que ella no busca la custodia de su nieto, solo pide poder verlo.