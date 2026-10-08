“¡Me dan ganas de vomitar!”; Mauricio Castillo se lanza contra Adal Ramones, no quiere saber nada de él

Mauricio Castillo no quiere saber nada de Adal Ramones tras la fallida gira del espectáculo “Enrollados”. El comediante aseguró que jamás volvería a aceptar ser parte de un proyecto similar: “Eso no va a suceder nunca. Lo siento por el público que fue vilmente engañado”, señaló, además de hacer énfasis en que le dan ganas de “vomitar” cada que recuerda la situación, pues esta le hizo perder oportunidades de trabajo a él y al resto del elenco.