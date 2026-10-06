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¿Regresaron o no? Mauricio Ochmann responde a los rumores de reconciliación con Aislinn Derbez

Ventaneando acudió a la premiere de “Un mal Partido”, donde cuestionamos a Mauricio Ochmann sobre una posible reconciliación con Aislinn Derbez.

Mauricio Ochmann está de estreno con la nueva cinta: “Un Mal Partido”. Durante la premiere de la película, las cámaras de Ventaneando lo cuestionaron sobre los rumores de reconciliación con su exesposa, Aislinn Derbez… ¡Y así respondió! Al evento también acudió su co-protagonista Loreto Peralta, quien reveló que le encantaría volver a trabajar con Eugenio Derbez tras el éxito de “No se aceptan devoluciones”.

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