AL MOMENTO: “Están mal hechas”; medidas de protección de Imelda Garza contra Maribel Guardia NO proceden tras errores en la notificación
Alonso Beceiro, abogado de Maribel Guardia, comparte que las medidas de protección de Imelda Garza contra Maribel Guarida NO proceden y esta es la razón.
En Ventaneando hablamos con Alonso Beceiro, abogado de Maribel Guardia, quien nos comparte que las medidas de protección obtenidas por Imelda Garza contra Maribel Guardia no proceden debido a una serie de errores en la notificación: “Están mal hechas. En materia penal tienes que ser absolutamente preciso. No hay nadie que se llame Maribel de Rovio Fernández”; asegura el experto legal.