AL MOMENTO: Muere hija de Paquita la del Barrio a los 48 años
Muere Martha Elena Martínez Viveros, hija de Paquita la del Barrio, a causa de un infarto fulminante. En Ventaneando nos enlazamos en exclusiva con Paquito Torres.
Luto en la industria del espectáculo. Muere Martha Elena Martínez Viveros, hija de Paquita la del Barrio. La mujer perdió la vida el día de ayer, de manera inesperada, a causa de un infarto fulminante. Tenía 48 años. En Ventaneando nos enlazamos en exclusiva con Paquito Torres, ex-mánager de Paquita la del Barrio, quien nos habla al respecto. Descanse en paz, Martha Elena Martínez Viveros.