Niurka Marcos conductora del programa, recuerdos que marcaron los 30 años de Ventaneando
El aniversario del programa trajo de vuelta momentos poco conocidos de su historia, como la etapa de Niurka como conductora del programa.
Durante la celebración por los 30 años de Ventaneando, en el foro se recordó que Niurka Marcos fue conductora del programa en su emisión de Azteca América. Al evocarla, destacaron su profesionalismo y presencia, asegurando que la imagen de “mujer escándalo” es solo un personaje, ya que dentro del foro siempre se distinguió por su disciplina y entrega al trabajo. En aquel tiempo, Niurka incluso acudía a las grabaciones acompañada de su hijo, Emilio Osorio Marcos, quien era apenas un niño.