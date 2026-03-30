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Ventaneando | Programa completo 30 de marzo de 2026

Disfruta el programa completo de Ventaneando de hoy, lunes 30 de marzo, con lo último del espectáculo.

Lo mejor del espectáculo y la farándula mexicana está en Ventaneando. Mira el programa completo de hoy, lunes 30 de marzo. Tenemos las mejores noticias del entretenimiento como la supuesta ruptura entre Jorge ‘Alessio y Marichelo, las declaraciones de Lyn May al dar detalles de los hijos de Luis Miguel y Aracely Arámbula, así como la salud de Julio Preciado.

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