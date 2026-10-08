¡Se armó el zafarrancho! Hermana de Ana Bárbara no quiso hablar sobre los escándalos de su familia

Quely Ugalde, hermana de Ana Bárbara, fue captada por las cámaras de Ventaneando al término del evento. Al cuestionarla sobre las recientes polémicas de su familia, la artista optó por acelerar el paso, lo que ocasionó todo un zafarrancho. Eso sí, aprovechó nuestro lente para hablar sobre sus próximos proyectos, incluido un evento en Los Ángeles, California.