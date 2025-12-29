Revelan que Paquita la del Barrio llegó a cancelar concierto por amenazas de muerte
A 10 meses del fallecimiento de Paquita la del Barrio, su manager recuerda uno de los momentos más tensos que enfrentó la cantante en su trayectoria.
En exclusiva para Ventaneando, Francisco Torres revela un pasaje casi desconocido de la vida de Paquita la del Barrio. Quien fuera su manager por décadas dio a conocer que la cantante recibió amenazas de muerte antes de presentarse en Baja California, y por su seguridad tuvo que cancelar aquel concierto. “No voy a arriesgar a mi artista”, dijo él en aquella ocasión.