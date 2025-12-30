Shaila Dúrcal manda mensaje a Camilo Blanes, hijo de Camilo Sesto, mientras él lucha con sus adicciones
“Siempre lo voy a querer”, dice Shaila Dúrcal sobre Camilo Blanes, quien desde hace varios años ha permanecido en una espiral de autodestrucción.
En exclusiva para Ventaneando, Shaila Dúrcal envió sus mejores deseos, “mucho amor y cariño” para Camilo Blanes, el hijo de Camilo Sesto y quien desde hace años ha enfrentado diversos problemas de salud y adicciones. “Tengo muchos recuerdos de cuando éramos pequeños”, dice la cantante.