Sobrina de Maribel Guardia revela ausencia y dolor familiar

La sobrina de Maribel Guardia, Maribel García tuvo un encuentro con medios donde sin dar detalles e información relevante de los procesos legales que atraviesa la actriz de 66 años, indicó que tanto ella como la actriz llevan un años 3 meses de no ver a José Julián, y que en fechas donde se aproxima el deceso de su hijo Julián Figueroa, le hace mucha falta ver al menor.