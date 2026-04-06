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Sobrina de Maribel Guardia revela ausencia y dolor familiar

Maribel García comparte que lleva 12 años viviendo con su tía Maribel Guardia y como familia llevan un año 3 meses sin ver a José Julián.

La sobrina de Maribel Guardia, Maribel García tuvo un encuentro con medios donde sin dar detalles e información relevante de los procesos legales que atraviesa la actriz de 66 años, indicó que tanto ella como la actriz llevan un años 3 meses de no ver a José Julián, y que en fechas donde se aproxima el deceso de su hijo Julián Figueroa, le hace mucha falta ver al menor.

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