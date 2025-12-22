inklusion logo Sitio accesible
El ‘Team Cacaraqueo’ nos visitó y La Bea envió un mensaje a Fabiola Campomanes tras la Final de La Granja VIP

¿Los malos entendidos quedaron dentro del reality? Nos visitaron los finalistas de La Granja VIP, Kim, Teo, ‘El Patrón’ y La Bea, quien aprovechó para enviarle un claro mensaje a Fabiola Campomanes. Entre otras cosas, los granjeros revelaron cómo llevan su relación ahora que terminó el reality.

