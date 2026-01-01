¡La tía de Maluma ventaneó a Madonna! La revelación que hizo sobre la reina del pop

¿Te imaginas ser anfitrión de Madonna en tu casa? Maluma no dudó en tomar esa oportunidad y le prestó su casa de Medellín a la reina del pop, pero ella lo dejó sin luz. Mira cómo lo cuenta para Ventaneando Yudy Arias, tía del colombiano. La mentora de Maluma describe a Madonna como “una persona muy dulce, muy tranquila”.