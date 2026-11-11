ÚLTIMA HORA: Muere Regina Torné, actriz de la telenovela “La Loba” a los 82 años

El mundo del espectáculo mexicano está de luto tras confirmarse la muerte de la reconocida actriz Regina Torné a los 82 años. La actriz originaria de Villahermosa, Tabasco, deja un importante legado tras tener una participación en importantes producciones de cine y televisión. Su trabajo en la telenovela “La Loba”, donde compartió créditos con Ivonne Montero y Mauricio Islas, es uno de los más recordados de su carrera.

¿Qué se sabe de la muerte de Regina Torné?

Hasta el momento no se ha dado a conocer la causa de su muerte o si padecía alguna enfermedad que estuviera relacionada con su partida anunciada este miércoles 11 de noviembre. Aunque se sabe que su deceso habría ocurrido en su casa de la CDMX

¿Quién era Regina Torné y cuál fue su trayectoria en “La Loba”?

El nombre de la Regina Torné logró consolidarse gracias a su amplia trayectoria. la cual estuvo activa por varias décadas que le permitieron conectar con diferentes generaciones, entre las interpretaciones por la que es recordada es por haber dado vida a Prudencia Gutiérrez en “La Loba”, telenovela de TV Azteca estrenada en 2010 y protagonizada por Ivonne Montero y Mauricio Islas.

En la historia, fue la antagonista villana que se interponía en el amor de los protagonistas y de quiénes la rodeaban, debido a la interpretación que logró conectar con el público fue reconocida con el Premio Bravo a Mejor Actriz Antagónica en 2011.

Regina Torné también es recordada por interpretar a Mamá Elena en la película “Como agua para chocolate”, su participación en este proyecto que se ha colocado como un clásico le valió el Ariel a Mejor Actriz. Su trayectoria incluyó producciones como “Cielo rojo”, “Siempre tuya Acapulco” y “Retrato de familia”.