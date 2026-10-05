“Estoy en contacto con un abogado”; Valentina, hija de Valentín Elizalde, quiere saber la verdad sobre el homicidio de su padre

Este fin de semana, la Dinastía Elizalde ofreció un concierto en Guasave, Sinaloa, donde se mostró el nuevo holograma de Valentín Elizalde, a casi 20 años de su lamentable deceso. Al término del show, las cámaras de Ventaneando hablaron con Valentina, hija de Valentín Elizalde, quien aseguró querer saber la verdad sobre el homicidio de su padre: “Estoy en contacto con un abogado (...) Es una fecha muy dolorosa cuando llega el día. Trato de recordarlo con mucho cariño”, señaló.