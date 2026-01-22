inklusion logo Sitio accesible
Desde Verónica Castro hasta Alejandra Guzmán celebraron a Ventaneando por sus 30 años

Figuras como Verónica Castro y Alejandra Guzmán enviaron mensajes especiales para reconocer la trayectoria del programa y su equipo.

Ventaneando

Por:  Dulce Olvera

Con motivo de la celebración por los 30 años de Ventaneando al aire de manera ininterrumpida, diversas celebridades se comunicaron al foro para sumarse a los festejos y reconocer el éxito del programa. Entre ellas destacaron Verónica Castro y Alejandra Guzmán, quienes felicitaron al equipo por tres décadas de trabajo constante

