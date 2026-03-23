Victoria Ruffo reacciona con humor a la noticia falsa de su muerte
La actriz Victoria Ruffo reaccionó con sentido del humor a la noticia que aseguraba que había fallecido recientemente.
Luego de que circulara en redes sociales una noticia falsa sobre la supuesta muerte de Victoria Ruffo, la actriz no tardó en reaccionar para desmentir la información y asegurar que ese tipo de notas “le vale gorro”. Asimismo, dijo que sus familiares no cayeron en esa información errónea debido a que tienen constante comunicación