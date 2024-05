VIDEO: Piqué se burla de Shakira de la peor manera

Casi dos años han pasado desde que Shakira y el español Gerard Piqué se separaron por cuestiones que hasta la fecha siguen siendo desconocidas. Sin embargo, hoy en día se sigue hablando de ellos, aunque por separado.

Muchas cosas han pasado desde que Shakira y Piqué se separaron, pues el exfutbolista español inició un romance con Clara Chía Martí, quien fue señalada como la tercera en discordia en su relación, mientras que Shakira regresó con todo a la música y ha roto varios récords con algunas tiraderas que lanzó contra su ex.

¿Piqué se burló de canción que insulta a Shakira?

En X ha comenzado a circular un video en donde Gerard Piqué aparece burlándose de una canción en la que aparentemente insulta a la cantante colombiana, incluso la comparan con una mujer de la vida galante.

En el video aparece Gerard Piqué con un streamer francés que se hace llamar en redes sociales como AmineMa Tue, quien durante la transmisión le reprodujo a Piqué un extracto de la canción en la que se menciona a Shakira y la comparan con una trabajadora sexual.

El extracto de la canción dice: “Me gusta Shakira, La Jonquera, mi casa es tu casa”. Cabe mencionar que la Jonquera es un burdel francés que se ubica en España, por lo que muchos aseguraron que la canción refiere a que la cantante es una trabajadora sexual.

🐁#Piqué permitió anoche que un streamer francés pusiera una canción donde llama prostituta a #Shakira😡. Todo estaba tan planeado que antes de que la nombraran él se quita los audífonos pero sin poder disimular su sonrisa maquiavélica de oreja a oreja. La canción es una burla a… pic.twitter.com/EKMFQymKjk — Carito (@770carito) May 19, 2024

¿Cómo reaccionaron las redes? Lo que más llamó la atención fue que Piqué se buró de esto, lo que desató infinidad de reacciones en redes sociales, la mayoría de ellas en contra del exfutbolista del FC Barcelona.

“No puedo creer que sea lo que hayan querido decir, me parece inconcebible que le haga eso a la madre de sus hijos”, “Él es el que necesita terapia, es él el que no pasa la página”, “¿Hacerle eso a la madre de sus hijos? No le importa nada”, fueron solo algunos de los comentarios.